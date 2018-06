Coupe du Monde 2018 : La femme du gardien portugais encourage la masturbation

Vera Ribeiro est la femme de Rui Patricio, le gardien international portugais. Autant dire qu’elle a des idées assez arrêtées sur le sexe et le sport. Pour elle, il ne faut pas hésiter !

Observatrice de la vie amoureuse des footballeurs

Vera Ribeiro occupe une place privilégiée. Psychologue, spécialisée dans le domaine du sexe, elle étudie à l’heure actuelle les relations entre sport et activité sexuelle. Or, son époux est le gardien n°1 de la sélection du Portugal. L’occasion pour elle de publier un livre intitulé “Manual de Sedução” (le manuel de séduction) dans lequel elle observe la vie amoureuse des footballeurs.

On peut y lire plusieurs éléments importants. Notamment que le sexe permettrait aux joueurs de mieux gérer l’angoisse et le stress. Petit problème, les femmes et compagnes n’accompagnent pas toujours les joueurs, loin de là.

Le joueur de football ne devrait pas se priver de sexe avant les matches. Mais nous savons aussi qu’en termes de routine ils ne sont pas en contact avec les familles non plus

a-t-elle expliqué à la télévision portugaise. Résultat ? Les joueurs devraient se masturber. C’est ça ou organiser une orgie géante comme la sélection mexicaine. Reste désormais à savoir si Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers appliqueront à la lettre les conseils de la psychologue.

