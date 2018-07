Coupe du Monde 2018 : Guy Roux tacle sévèrement les Bleus

Guy Roux est bien connu pour ne pas avoir la langue dans sa poche. D’ailleurs, samedi soir, dans les studios d’Europe 1, lors de l’émission Bons baisers du Mondial, l’ancien entraîneur de l’AJ Auxerre a sévèrement taclé les joueurs français.

En effet, à la question : Qui est le favori de la demi-finale de la Coupe du monde entre la France et la Belgique ? Guy Roux n’a pas hésité à affirmer : « La Belgique ».

Ils ont deux joueurs exceptionnels et nous on n’en a pas. On n’en a même pas un !