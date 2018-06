Coupe du Monde 2018 : Diego Maradona pète un câble en plein match !

Diego Maradona est un Argentin défenseur acharné de sa sélection. Mais, c’est aussi un personnage particulièrement sanguin. Il l’a prouvé de nouveau à la Coupe du Monde 2018.

Un match très tendu

L’Argentine va retrouver les Bleus en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2018, ce samedi 30 juin. Mais, l’adversaire des Bleus aurait pu être le Nigéria. En effet, les coéquipiers de Lionel Messi se sont qualifiés de justesse. Dans les tribunes, il y avait un supporter très particulier : Diego Maradona. La légende du football argentin est un supporter inconditionnel.

Au moment du 2e but de l’Argentine, il n’a pas réussi à se retenir… Il a bondi de son siège et s’est mis à adresser des doigts d’honneur aux supporters du Nigéria. On avait déjà eu le droit à une scène particulièrement impressionnante lors du but de Lionel Messi en début de match. Il s’était alors arrêté comme en transe, les bras croisés sur la poitrine.

[BUZZ] Ce geste de Maradona après le but victorieux de l’Argentine… 😕 pic.twitter.com/xp5pn0EcVv — Life Magazine (@LifeMagazine_CI) June 26, 2018

Diego Maradona aurait toutefois mieux fait de se retenir. Il a fini par faire un malaise dans les tribunes. Alors qu’il ne se sentait vraiment pas bien, il a été raccompagné à son hôtel après avoir subi des examens médicaux. Pour le bien de sa santé, les Bleus feraient mieux de gagner rapidement. Moins de stress pour son pauvre petit cœur !

écrit par David