Coupe du monde 2018 : Arrivé en Russie, ce supporter découvre qu’il a oublié son billet pour le match

Faire plus de 3.000 kilomètres pour rien. C’est l’amère expérience faite par Douglas un supporter anglais. Il a laissé son ticket pour Angleterre – Panama, chez lui à Bristol.

Passeport, vêtements, téléphone portable, chargeur… billet. C’est l’étape qui manquait sans doute à Douglas au moment de préparer sa valise pour aller à la Coupe du Monde 2018. Alors que beaucoup de personnes auraient vérifié 50 fois, lui a laissé à la maison son billet pour le match Angleterre – Panama. Une rencontre qui s’est en plus soldée par une large victoire de son équipe (6-1).

Sur place, il a rencontré un journaliste de la chaîne ITV, Dan Howells. Celui-ci a essayé de lui filer un coup de main.

This is Douglas. He was at our hotel in Volgograd. We’ve just bumped in to him in Nizhny Novgorod & he’s realised he’s left his match tickets in the drawer at home in Bristol. If anyone’s got a spare one let me know. #EngPan pic.twitter.com/4zDA5aNvZa

