Conchita Wurst transformée : La gagnante de L’Eurovision 2014 change de look !

C’est avec la chanson Rise Like a Phoenix que Conchita Wurst a remporté le concours de l’Eurovision en 2014. Celle qui représentait alors l’Autriche a fait sensation. Thomas Neuwirth de son vrai nom, s’est présenté en tant que Conchita Wurst. Les téléspectateurs ont alors eu la surprise de découvrir une drag-queen aux cheveux longs, très féminine, mais avec une barbe.

Récemment, Conchita a révélé sa séropositivité suite à un chantage de la part de son ex. Souhaitant tourner la page, elle s’est métamorphosée !

Conchita Wrust devient blonde des cheveux à la barbe !

Terminée la belle et longue chevelure noire, Conchita porte désormais la coupe courte ou non, fantaisiste ou pas. Si le tout semble très changeant, elle a tout de même décidé de rester sur du blond. Ce n’est pas tout ! Pour que le tout soit cohérent, sa barbe a également eu le droit à une coloration. Ainsi, le haut et le bas du visage sont assortis.

Son nouveau style a été dévoilé suite à un shooting photos pour Life Ball à Vienne. Cet évènement aide les malades du Sida.









Que pensez-vous du nouveau look de « la femme à barbe » ?

écrit par Alexandre Vieira