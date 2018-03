Claude François : Ce souvenir morbide qu’un policier a gardé du lieu de sa mort

Et si la mémoire du chanteur a été honorée au travers de son œuvre musicale, il existe encore des sceptiques qui mettent en doute les circonstances de sa mort. Est-il vraiment mort dans sa baignoire en essayant de replacer une applique ? Ou était-ce durant une partie fine, voire un meurtre ? Un homme possède la preuve que la mort était bien accidentelle.

En effet, Michel Pleiber était un des policiers en service le jour du drame. Et il s’est confié à nos confrères du Parisien sur ses souvenirs de cette journée.

On avait tout juste repris la voiture pour partir sur une autre affaire en banlieue quand on a entendu sur notre radio un ordre de l’état-major qui deman­dait au commis­sa­riat de proxi­mité d’in­ter­ve­nir boule­vard Exel­mans pour une enquête décès chez un monsieur François Claude. On s’est aussi­tôt posé la ques­tion, avec mon binôme. Était-ce le chan­teur ?

Michel et son collègue se pressent au domicile du chanteur.

En moins de dix minutes, on était sur les lieux. Il n’y avait encore quasi­ment personne. Les services de secours venaient tout juste de partir. (…) Le corps de Claude François avait été étendu, dans sa chambre – qui parais­sait terri­ble­ment étroite – sur son lit. (…) On a constaté un héma­tome quasi recti­ligne sur l’épaule droite, qui indiquait très clai­re­ment une chute.

Les policiers se rendent dans la salle de bain, et comprennent rapidement les circonstances du drame.

Il y avait plein d’eau autour de la baignoire. Et l’ap­plique était décol­lée du mur et pendait. Il a glissé sa main derrière l’ap­plique et a touché les fils élec­triques. Il est bien mort par élec­tro­cu­tion comme l’ont confirmé le méde­cin légiste et l’ins­pec­teur de perma­nence du commis­sa­riat de quar­tier.