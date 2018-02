Quand Claude François avouait préférer les jeunes filles…

Un documentaire qui n’hésite pas à ressortir des images d’archives sur lesquelles Claude François tient des propos assez dérangeants sur les femmes, et encore plus les jeunes filles.

J’aime (les filles) jusqu’à 17, 18 ans. Après, je commence à me méfier. Dieu seul sait si j’ai des aventures au-delà de 18 ans, et heureusement ! Mais après 18 ans, je me méfie parce que les filles commencent à réfléchir, elles ne sont plus naturelles, etc. Ça commence même quelques fois avant. Je n’aime pas les filles entre 18 et 30 ans.