Claude François a passé sa dernière soirée… avec une journaliste âgée de 16 ans

Et si sa compagne de l’époque s’est livrée sur les dernières minutes de sa vie et les circonstances de sa mort, nous en apprenons un peu plus aujourd’hui sur la dernière soirée du chanteur qu’il aurait passée en compagnie d’une jeune fille.

Claude François : sa dernière interview

En effet, le soir avant sa mort, le chanteur a accordé une entrevue à une apprentie journaliste. Vera Baudey, âgée de 16 ans à l’époque, s’est remémorée cette soirée pas comme les autres pour nos confrères du journal VSD. Et elle se souvient de tous les détails :

Il avait un pull-over rouge pétant, qu’il s’est empressé d’en­le­ver. Très natu­rel, à la fois décon­tracté et le regard ardent. Avec quelque chose de très orien­tal, de géné­reux dans le sourire.

Claude François se montre très gentil avec la jeune fille, se livrant sans retenu sur son quotidien de star et d’idole. Il finit même par l’inviter au restaurant, en compagnie de sa compagne de l’époque et de 6 autres personnes. La journaliste se souvient avec émotion de la fin de la soirée :

À 2 heures du matin, après un dîner décon­tracté, on s’em­brasse comme du bon pain.

Un joli souvenir empreint de mélancolie pour Vera Baudey, journaliste de l’ultime interview de Claude François.

