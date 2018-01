Clara Morgane se dévoile en très petite tenue sur son canapé

Clara Morgane se la joue encore et toujours sexy en diable.

Ce 9 janvier, la belle a une nouvelle fois dévoilé une partie de son corps sur son compte Instagram. Au programme de son « après-midi canapé », talons aiguilles et petite culotte. De quoi mettre en avant ses jambes et son fessier bombé !

La photo en noir et blanc ainsi que le cadrage ajoutent une ambiance on ne peut plus sensuelle au résultat final.

Clara Morgane débute 2018 en beauté

Il y a quelques jours, l’ex actrice porno débutait déjà 2018 pleine de charme. En ce mois de janvier, toutes ses publications réchauffent les températures ambiantes. En effet, les followers de Clara Morgane apprécient le spectacle. Les éloges sont nombreux parmi les commentaires laissés :

C’est absolument magnifique, merveilleux, des jambes, des cuisses, fuselées, trop superbes, sublimes, trop top…

Les plus belles jambes du siècle

Si parfaite, chaque photo que l’on peut apprécier ne peut que nous rendre fou de notre belle Clara

Nombreux sont donc ceux à envier le canapé de Clara Morgane !

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Potins.net