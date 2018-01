Clara Morgane débute 2018 pleine de charme !

Mutine et résolument bien dans sa peau, Clara Morgane aime encore et toujours se montrer sexy. Ce 5 janvier, la belle a donc posté une nouvelle photo dont elle seule a le secret. De quoi débuter l’année 2018 en beauté !

Clara Morgane joue avec ses fans

Avec son mini haut en dentelle de couleur claire, totalement ouvert, les mains reposant près de ses seins, la chanteuse et animatrice dévoile une partie de sa poitrine et de son ventre. Inutile de parler de décolleté plongeant dans ce cas ! Clara Morgane va plus loin et semble sur le point de se déshabiller sous l’œil du photographe… L’effet d’ombre et de lumière met également en évidence son regard de braise. Une façon de faire grimper la température sur Instagram !

D’ailleurs, la publication a fait mouche : plus de 19 800 likes ont été attribués à la jeune maman de 36 ans en seulement 24 heures. 2018 promet d’être une année tout aussi affriolante que 2017 du côté de Clara Morgane !

