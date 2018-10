Charles Aznavour : ses héritiers vont se partager une fortune colossale

Ce lundi 1er octobre, Charles Aznavour s’est éteint à l’âge de 94 ans. Une triste perte pour la musique française puisqu’il était un auteur de chansons très prolifique. Il avait aussi bâti un véritable empire économique.

Patrimoine et droit d’auteur

C’est bien sûr la chanson qui constituait la principale source de revenu de Charles Aznavour. Selon les estimations, le chanteur a vendu 180 millions d’albums. Chaque diffusion d’une de ses chansons rapporte aussi de l’argent. Mais, le chanteur n’avait pas laissé cette fortune sur un compte en banque. Il avait investi, notamment dans un patrimoine immobilier conséquent.

Charles Aznavour possédait ainsi une maison près du Lac Léman en Suisse et une autre dans les Alpilles dans les Bouches-du-Rhône de plus de 40.000 m². Baptisée “La Maison des Oliviers”, il y produisait notamment sa propre huile d’olive. Une passion rentable puisque sa fortune était estimée à 145 millions d’euros en 2014.

Mais il faut reconnaître que côté gestion, Charles Aznavour n’était pas non plus un ange. Il avait ainsi eu recours à l’optimisation fiscale via une société au Luxembourg qui gérait notamment ses droits d’auteur. De quoi avoir une défiscalisation complète de ses dividendes entre 2007 et 2016 selon une enquête de Médiapart.

En 2017, il disait lui-même ne pas se préoccuper de l’argent dans une interview au Parisien.

L’argent, je m’en fous, j’en ai.

écrit par David