Charles Aznavour “père spirituel” de Johnny : Laura Smet poste un tendre cliché

En vacances, Laura Smet a toujours une pensée pour son père, l’illustre Johnny Hallyday. A l’occasion d’un dîner en famille, elle a posté un adorable cliché d’elle et Charles Aznavour.

En décembre dernier, Johnny Hallyday décède d’un cancer à 74 ans. Une mort qui a laissé en émoi ses millions de fans, ses amis et surtout sa famille. Celui que l’on surnomme “le Taulier” laisse derrière lui sa veuve Laeticia Hallyday, ses filles adoptives Jade et Joy ainsi que ses aînés David et Laura Smet.

Charles Aznavour, le “père spirituel” de Johnny

D’ailleurs, cette dernière depuis le décès de son père, ne cesse de lui rendre hommage sur les réseaux sociaux. Dernier en date : cette photo avec Charles Aznavour. Mercredi 25 juillet, la jeune femme a posté un adorable cliché d’elle et du chanteur de 94 ans à l’occasion d’un “dîner en famille”.

Le père spirituel de mon père.

En effet, très proche, les deux hommes ont collaboré ensemble sur la chanson Retiens la nuit, sortie en 1961. Lors du décès du Taulier, Charles Aznavour, bouleversé, n’avait pas souhaité se rendre à l’hommage populaire célébré à Paris.

Mais c’est lors d’une interview dans l’émission Thé ou Café que le chanteur s’était confié sur la mort de son ami.

J’ai vu trop de gens qui se disaient ses amis, ça m’énervait. J’ai déjà vu ça, à l’époque avec Piaf, j’avais quitté le cimetière. J’ai décidé de prendre le deuil à la manière arménienne. Quand on perd un être cher, on prend le deuil pour quarante jours. J’ai pris le deuil, voilà.

Une belle manière de penser à son ami.

