Cette femme affirme être la fille du chanteur Prince

Une de plus ! Une nouvelle prétendante parmi les personnes qui clament descendre du chanteur Prince. Snowe Melinda Saxman a saisi la justice du Minnesota pour que ses droits soient reconnus selon le site TMZ.

“Une star née”

Depuis la mort de Prince, les personnes prétendant être ses héritiers ont été très nombreuses. Un fils caché, un détenu prétendant être son héritier… Sans compter les 28 autres prétendants déboutés par la justice ! Plus de deux ans après, c’est Snowe Melinda Saxman qui se joint à la liste.

Cette femme a été adoptée et ne sait pas l’identité de ses parents. Mais pour elle, il n’y a aucun doute, il s’agit du chanteur Prince. Sur quoi s’appuie-t-elle pour avoir cette conviction ?

Des similarités physiques, de personnalité et d’ambition substantielles avec Prince.

Par ailleurs, détail non-négligeable, elle pense aussi avoir hérité le talent de Prince. Selon elle, qui se considère comme une “star née”, ce serait un indice supplémentaire.

Du côté des preuves concrètes, elle revendique un test ADN. Elle s’est appuyée sur le site Family Tree DNA et serait liée à des personnes faisant partie de l’arbre généalogique de l’artiste. On trouve notamment John Lewis Nelson et Mattie Della Baker. Pourquoi n’est-elle pas apparue comme liée directement à Prince ? Parce que le chanteur “n’est pas dans le système”. Ce sera à la justice de trancher.

écrit par David