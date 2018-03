C’est fini ! Zayn Malik et Gigi Hadid annoncent leur rupture

Difficile à croire et pourtant, d’après le magazine The Sun, le chanteur Zayn Malik et le mannequin Gigi Hadid ne seraient plus ensemble.

C’est mardi 13 mars que nos confrères britanniques ont fait cette incroyable révélation. Après plus de deux ans d’une idylle sans nuage, les deux stars de 25 et 22 ans se seraient séparés. La raison de cette rupture ? Leurs emplois du temps respectifs surchargés.

Zayn Malik et Gigi Hadid : Une source parle

Une source s’est confiée à The Sun :

Malheureusement, Zayn et Gigi ont rompu. Ils ne sont plus en couple mais restent très proches et se soutiennent mutuellement. La vérité est qu’ils ont grandi chacun de leur côté après avoir passé un bout de temps ensemble. Ils ont des horaires de travail complètement fous qui mettraient n’importe quelle relation à rude épreuve. C’est clairement fini entre eux pour le moment, mais il n’y a pas d’amertume et ils se respectent énormément. C’est une décision qu’ils ont prise ensemble, ils n’excluent pas de se retrouver un jour, mais ce n’est pour l’instant pas ce à quoi ils pensent.

Rencontré en novembre 2015, le couple n’a pas été aperçu ensemble depuis janvier dernier pour l’anniversaire du jeune homme.

Ils confirment sur Twitter

Depuis les rumeurs, l’ancien couple a confirmé leur rupture sur Twitter. Gigi Hadid a déclaré :

Les annonces de rupture semblent souvent impersonnelles car il n’y a véritablement aucune façon de retranscrire en de simples mots ce que deux personnes ont pu vivre ensemble en quelques années… pas seulement dans leur relation, mais dans la vie en général. Je suis à jamais reconnaissante pour l’amour, le temps et les leçons de vies partagés avec Zayn. Je ne souhaite rien de plus que le meilleur pour lui et je continuerai de le soutenir comme un ami pour lequel j’ai beaucoup de respect et d’amour. En ce qui concerne le futur, ce qui doit arriver arrivera.

De son côté, Zayn Malik a également tenu à s’exprimer :

Gigi et moi avons eu une relation incroyablement profonde, amoureuse et fun. J’ai énormément de respect pour Gigi en tant que femme et amie. Elle a une âme si incroyable. Je serai reconnaissant auprès de nos fans de respecter cette décision difficile ainsi que nos vies privées durant cette période. On aurait aimé que vous appreniez cette nouvelle de notre part. Nous vous aimons.

