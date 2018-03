César 2018 : Sophie Marceau dévoile son soutien-gorge et fait fondre le public !

Si Laura Smet a fait réagir le public et les internautes avec sa pique bien sentie à propos de l’héritage de son père tandis qu’elle était sur la scène des César 2018 ce vendredi 2 mars, Sophie Marceau, elle, a fait sensation avec son look ! Comme toujours, l’actrice de 51 ans a été saluée pour son élégance et sa beauté.

ah et Sophie Marceau était à couper le souffle ce soir voilà #Cesar2018 — delFINE (@louxdlr) March 3, 2018

Quelle classe @SophieMarceau le charme et la beauté Française ❤️❤️❤️❤️ #César2018 — karradark (@karradark) March 2, 2018

@SophieMarceau vous êtes de plus en plus en plus en plus sublime 😍. Il fallait que je vous le dise ! #Césars2018 — Laure Martin (@Lauwette77) March 2, 2018

#LesCesars merci Sophie Marceau pour cette leçon de classe à la française !! Les autres peuvent aller se rhabiller !! — Gilles MARECHAL (@BEUBEUCHE) March 2, 2018

Sophie Marceau, sensuelle, charme toujours les Français

Sophie Marceau, invitée à remettre le prix du meilleur film étranger avec Pierre Richard, portait en effet un haut de costume en satin blanc très décolleté. Et avec ses mouvements, il s’est légèrement ouvert lors de son arrivée sur scène. Toute l’audience a donc pu apercevoir son soutien-gorge en dentelle.

Mais si cet « accident » vestimentaire a fait parler, ce n’est pas forcément en mal. L’actrice est toujours très appréciée du public, comme l’attestent les nombreux commentaires élogieux publiés sur Twitter.

Le temps n’a aucune prise sur la gracieuse Sophie Marceau.

It’s a kind of magic! #Cesar2018 pic.twitter.com/1JwH0xWf9q — Alexandre Sim (@Alexandre_Sim) March 2, 2018

Par contre Sophie Marceau elle est classe même avec son soutif qui sort c’est avec élégance #Cesar2018 — SØ’🎬❤️⚽️☀️ (@SoSo_Esc) March 2, 2018

Celle qui s’est récemment confiée sur sa vie sentimentale est sans conteste la chouchoute des Français !

Nabilla, l’ancienne starlette de télé-réalité à qui une telle mésaventure est arrivée en février dernier (dévoilant par la même occasion un téton !), a sans doute été plus vivement critiquée.

