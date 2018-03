César 2018 : La pique bien sentie de Laura Smet à propos de l’héritage de son père

Ce vendredi 2 mars, Laura Smet était l’une des personnalités les plus attendues de cette soirée des César 2018. Et pour cause : la comédienne de 34 ans est actuellement en pleine guerre médiatico-judiciaire avec sa belle mère, Laeticia Hallyday. La fille aînée de Johnny, décédé en décembre 2017, a en effet appris qu’elle et son demi-frère, David, avaient été déshérités au profit de la jeune veuve. De quoi mettre le feu aux poudres au sein du clan Hallyday.

Laura Smet « heureuse de retrouver (sa) famille de cinéma »

Invitée à remettre le prix du meilleur second rôle féminin (finalement attribué à Sara Giraudeau), Laura Smet a de ce fait déclaré sur scène :

Je suis très heureuse de retrouver ma famille de cinéma… et de remettre ce joli prix.

Une réplique jugée par certains comme étant « lapidaire », en référence aux problèmes que traverse sa vraie famille…

« Je suis contente de retrouver ma famille de cinéma » – Laura Smet, sèche, lapidaire. Comprenne qui pourra. #Cesar2018 — Mehdi Omaïs (@MehdiOmais) March 2, 2018

Laura Smet : « Je suis très heureuse de retrouver ma famille de cinéma ».

TACLE SUBLIME !#Cesar2018 pic.twitter.com/WWdzF6IPXD — deSperate (@TBMJ2_) March 2, 2018

Son entrée a été saluée par de vifs applaudissements. D’ailleurs, certains internautes estiment donc que les César « ont choisi leur camp ».

Vu les applaudissements pour Laura Smet, les #Cesar2018 ont choisi leur camps #JohnnyGate — Arno BITAN (@AvantLinfoArno) March 2, 2018

Mais ces derniers jours et malgré la crise que traverse sa famille, la fille de Nathalie Baye et Johnny Hallyday a notamment annoncé une heureuse nouvelle pour elle ! Elle tente coûte que coûte de prendre du recul et de mener à bien ses projets professionnels.

