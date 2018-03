César 2018 : Dany Boon rend un hommage vibrant à Johnny Hallyday

Le César du public récompense l’œuvre qui a fait le plus d’en­trées en France l’an­née écou­lée. Un César remis pour la première fois cette année et remporté par Dany Boon.

Après un discours de remerciements, c’est au coté de Line Renaud, que l’humoriste a eu le privilège d’introduire l’hommage prévu pour le rockeur. Des mots bouleversants qui ont précédé la diffusion de la filmographie de Johnny Hallyday.

Il était lui aussi un grand passionné de cinéma. Le rockeur, le chan­teur, la légende, le patron, le boss, le taulier…( en s’adressant à Line Renaud ) ton filleul. Le 5 décembre dernier, Johnny Hally­day est devenu éter­nel et il nous laisse à tous le plus beau des héri­tages, plus de 1000 chan­sons et une tren­taine de films. Merci mon Johnny.