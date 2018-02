Céline Dion se confie sur les derniers instants de René Angélil

Depuis de nombreuses années, leur collaboration, dans la vie comme à la scène, a toujours été récompensée. Plus qu’un manager, René était également un conseiller et portait la carrière de la chanteuse à bout de bras depuis 21 ans .

Deux ans après son décès, la chanteuse lui rend régulièrement hommage. C’est aujourd’hui une femme épanouie qui mène sa carrière de front.

C’est un combat qu’ils ont mené à deux jusqu’à la fin. C’est à son domicile de Las Vegas, où il était en convalescence que René Angélil est décédé. Quelques jours après, la chanteuse confiait déjà sa douleur et son soulagement de ne plus le voir souffrir, comme elle le confiait à Paris Match :

Vers la fin, on regardait des émissions de télé et on riait beaucoup. Il aimait que je vienne prendre mon café du matin avec lui. Puis j’ai recommencé à travailler. Il ne mangeait plus, avalait essentiellement des médicaments. Je lui disais : ‘Prends des images, regarde les enfants se baigner, le soleil qui vient du dehors.’ Mais il n’avait plus la force