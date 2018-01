Céline Dion au plus mal : Plusieurs dates de son show à nouveau annulées

Depuis le 6 janvier dernier, le public de Céline Dion ne cesse de voir des messages d’annulation sur son compte Facebook officiel.

Néanmoins, ce n’est pas la première fois que son retour sur scène est annoncé, à tort. D’ailleurs, Céline Dion s’en est elle-même excusée le 14 janvier en se disant « dévastée » :

Je suis sincèrement désolée d’annuler un autre concert ce soir, en plus des deux représentations de la semaine dernière. Prendre la décision d’annuler un spectacle est extrêmement difficile, sachant en plus que tant de gens se déplacent et viennent de loin pour me voir à Las Vegas. Sachez que cette décision n’est pas prise à la légère. Quand je ne vais pas bien, je fais toujours tout ce qui est en mon pouvoir pour monter sur scène. J’ai eu beaucoup de mal à terminer le spectacle d’hier et j’y ai passé mes dernières énergies. Mon médecin m’a donc ordonné le repos pour ce soir. Vous êtes mes plus grands supporteurs et je suis dévastée de vous décevoir.