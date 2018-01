Céline Dion : Pepe Munoz se confie sur sa relation avec la chanteuse

On l’a découvert cet été, au côté de Céline Dion. Complices sur scène mais également à la ville, la chanteuse et son danseur, Pepe Munoz, étaient inséparables. Il n’en fallait pas plus pour que les rumeurs autour d’une potentielle romance aillent bon train. Des rumeurs sur lesquelles les deux principaux intéressés ne se sont jamais exprimés.