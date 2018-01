Céline Dion ne peut plus monter sur scène. Contrainte d’annuler deux dates de son show à Las Vegas les 6 et 9 janvier, la star a une nouvelle fois dû renoncer, ce samedi 13 janvier, à faire plaisir à ses fans.

Une annulation de dernière minute qui a été vécue comme un déchirement pour celle qui a tenu à présenter ses excuses à son public sur son compte Facebook.

Je suis sincèrement désolée d’annuler un autre concert ce soir, en plus des deux représentations de la semaine dernière. Prendre la décision d’annuler un spectacle est extrêmement difficile, sachant en plus que tant de gens se déplacent et viennent de loin pour me voir à Las Vegas. Sachez que cette décision n’est pas prise à la légère.