Caroline Receveur enceinte et toujours aussi sexy : La it-girl dévoile son baby bum dans un petit bikini

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la grossesse lui va à merveille. Plus amoureuse que jamais de son compagnon, le beau Hugo Philip, la future maman affiche fièrement son baby bump sur les réseaux sociaux.

Ainsi, mardi 06 mars, la jolie blonde a dévoilé sur sa story Instagram un nouveau cliché de son ventre arrondi… plutôt sexy. Les abonnés ont pu la découvrir dans un petit bikini qui mettait parfaitement en valeur ses courbes de future maman. C’est simple, Caroline Receveur est tout simplement canon.

Après un début de grossesse difficile, la it-girl a retrouvé le sourire. L’ancienne candidate de télé-réalité confiait récemment sur son blog :

Je me réveillais chaque matin avec la sensation d’avoir pris une cuite monumentale la veille. Mon lit et mon canapé sont devenus mes meilleurs amis, le frigo mon pire cauchemar! Je n’avais envie de RIEN, je me sentais VIDE. […] Je passais tout de même le plus clair de mon temps au-dessus des toilettes à vouloir soulager mes hauts le cœur, en vain !