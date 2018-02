Caroline Receveur est enceinte ! La it-girl dévoile son baby-bump

La jolie blonde prend la pose aux côtés de son chéri, Hugo Philip et dévoile au passage son petit baby-bump. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les futurs parents sont d’ores et déjà sur un petit nuage.

En légende, on peut notamment lire :

Je crois que je ne réalise pas encore ce qui m’attend et ce que la vie va me réserver dans les mois et années à venir avec l’arrivée de ce petit bout, mais je suis d’ores et déjà la plus heureuse à l’idée de partager cette incroyable aventure aux côtés de l’homme que j’aime plus que tout au monde.

Si elle n’a pas encore révélé le sexe du bébé, la future maman a confié être enceinte de 17 semaines.

Une future maman fashion

Au mois de décembre dernier, Caroline Receveur poussait un coup de gueule contre les rumeurs, en dévoilant son ventre plat. Depuis, force est de constater que son petit ventre s’est arrondi afin d’afficher ses premières rondeurs de grossesse. Nul doute que Caroline Receveur sera une future maman fashion !

