Quand Carla Bruni vante les prouesses sexuelles de Nicolas Sarkozy

En couple avec Nicolas Sarkozy depuis 2007, la chanteuse est sur un petit nuage. La preuve ? Cette petite confidence coquine que l’ancien mannequin a glissé à une amie quelque temps après son mariage avec l’ancien président de la République.

Nos confrères de Paris Match rapportent que Carla Bruni aurait ainsi confié :

Visiblement, au lit, tout se passe pour le mieux entre les deux tourtereaux, le magazine allant même jusqu’à évoquer une « alchimie érotique sous la couette ». Autant dire que Carla Bruni doit faire quelques jalouses.

Ce n’est pas la première fois que la chanteuse vante les prouesses sexuelles de son mari. Au mois d’octobre dernier, l’ancien mannequin confiait au site américain Refinery29 :

Et d’ajouter :

Mais nous avons aussi une vie sexuelle fantas­tique. Je m’assure qu’il y ait toujours une petite part de mystère. Je crois qu’il est essentiel d’être attiré par la personne avec qui vous êtes marié, parce que quand vous ne vous désirez plus, et quand il n’y a plus de mystère, c’est là que vous êtes tenté de tricher, de mentir et c’est fini.