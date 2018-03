Carla Bruni prête à tout pour ses enfants…

Maman de deux enfants, Aurélien, 16 ans, fruit de ses amours avec le philosophe Raphaël Enthoven, et Giulia, 6 ans, née de son union avec Nicolas Sarkozy, l’ex-Première dame a bien évidemment pensé à eux. Il faut dire qu’ils sont sa source d’inspiration.

Et si elle se dit opposée à la peine de mort, elle serait prête à faire une exception !

En effet, face à Catherine Ceylac, présentatrice de Thé ou Café, Carla Bruni a confié :

Évidemment qu’on voudrait voir mourir les assas­sins d’enfants. Mais enfin on ne peut pas… Non, on ne peut pas. On fait des erreurs, c’est affreux, on ne peut pas donner aux hommes ce tribu­nal-là. Après si on touche à un cheveu de mes gosses, je le tue moi-même. Là, je suis favo­rable.