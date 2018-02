Capucine Anav se dévoile topless sur Instagram

Capucine Anav est belle. Et encore plus quand elle se montre au naturel. Sans chichi. Et sans habits. Une façon originale et tendre de faire la promotion de son livre à venir.

Capucine Anav sans superflu

En effet, c’est par le biais d’une photo en noir et blanc postée sur Instagram que l’ancienne chroniqueuse de l’émission Touche pas à mon poste a lancé la promotion de son autobiographie. Intitulée Authentique, on ne doute pas une seconde de la sincérité de la jeune femme.

En effet, la jolie brune a ouvert son cœur dans cet ouvrage très intime. Elle en parle en complément de cette photo avec beaucoup d’émotions :

J-38 avant la sortie de mon livre… je me confie à vous avec ma spontanéité, ma sincérité, sans calcul et donc sûrement avec certaines de ces maladresses qui me caractérisent parfois. Je vous parlerai de toutes mes joies, mes peines, mes blessures, mes phobies, mes amours, mes passions… j’avais besoin de me livrer à vous tel un exutoire.

Elle parle de son livre comme d’une thérapie nécessaire à son bien-être. Et pour que les gens la découvrent comme elle est vraiment :

Je l’ai écrit pour moi, pour ceux que j’aime et qui m’aiment mais aussi pour ceux qui ne me connaissent qu’à travers le petit écran et qui auraient la curiosité de me découvrir d’une manière plus AUTHENTIQUE. Je vous aime fort

Encore un peu plus d‘un mois d’attente avant de découvrir les mots de Capucine Anav. Et le sentiment que nous l’apprécierons encore plus après sa lecture.

