Capucine Anav se confie sur le douloureux souvenir de son avortement

Ancienne candidate de Secret Story et des Anges de la télé-réalité, la jeune femme a également foulé régulièrement les plateaux de Touche pas à mon poste et du Mag de la chaîne NRJ 12. Et si tout semble lui réussir, Capucine Anav a pourtant vécu dans le passé de terribles événements.

Capucine Anav à cœur ouvert

En effet, c’est demain, jeudi 8 mars, que Capucine sort son premier livre Authentique, dans lequel elle se livre sur les bons comme les plus difficiles moments de sa vie. Elle s’est confiée à nos confrères de Paris Match sur son plus gros secret :

Je parle de mon avortement. Je l’ai toujours gardé secret. Mon père n’est même pas au courant. J’appréhende sa réaction. Je parle beaucoup de ma famille. De l’aide qu’ils m’ont apportée.

Capucine Anav, à ce propos, a livré dans une interview à la chaîne Youtube Kees quelques conseils aux jeunes filles qui pourraient se retrouver dans la même situation.

Les conseils que je pourrais leur donner, ce sont les mêmes que je me suis donnée quand ça m’est arrivé. C’est de ne pas se laisser faire et de ne pas accepter de coucher avec un tel ou un tel et de ne pas accepter des propositions sexuelles juste pour réussir. Au contraire ! (…) Aujourd’hui, je me regarde dans le miroir et je suis contente. Je me dis que tout ce qu’il se passe aujourd’hui, c’est par moi-même.

La jeune femme, pleine de bon sens et très belle sur les réseaux sociaux, peut être fière de sa carrière, et on a hâte de découvrir son livre.

