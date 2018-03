Capucine Anav fait des révélations sur sa relation avec Louis Sarkozy

Dans cet ouvrage, la comédienne fait de nombreuses confessions sur sa vie amoureuse. Elle évoque notamment les raisons de sa rupture avec Louis Sarkozy.

L’émission TPMP aurait-elle ruiné l’ancien couple de Capucine Anav ?

Actuellement en couple avec Alain-Fabien Delon, Capucine Anav ne donne quasiment pas de détails sur cette relation. En revanche, elle se confie grandement sur l’histoire d’amour qu’elle a vécue avec Louis Sarkozy. Dans son livre, l’animatrice écrit :

C’était une passion à l’état brut. On pouvait très bien se chamailler, s’engueuler très fort et la seconde d’après, on faisait l’amour. Une histoire comme dans les films.

Capucine Anav raconte également que le fils de Nicolas Sarkozy n’a cessé de la soutenir malgré la distance qui les séparait. Elle déclare à ce sujet :

Il vit aux Etats-Unis, malgré tout, il me soutient beaucoup, écrit-elle. Il m’a fait livrer des fleurs chaque jour à NRJ 12 et peu importe le décalage horaire, il trouve toujours le moyen de m’appeler quand il sent que ça ne va pas, il m’est d’un grand réconfort, mais il est si loin…

L’ancienne candidate de télé-réalité explique ensuite que lors de ses visites en France, Louis Sarkozy faisait tout pour la motiver. Leur couple a vacillé lorsque Capucine Anav a commencé à en dévoiler un peu trop sur eux lorsqu’elle était chroniqueuse dans TPMP, entre 2016 et 2017. Louis Sarkozy aurait décidé de la quitter alors qu’elle venait d’arriver au ski avec d’autres chroniqueurs du talk-show.

Elle écrit au sujet de sa rupture avec son ex :

Ma carrière décolle mais mes amours en pâtissent. C’est le revers de la médaille. J’ai eu de belles histoires qui se sont souvent mal finie.

Capucine Anav estime également que la presse people n’a pas vraiment eu un impact positif sur leur couple :

Je peux le dire aujourd’hui, je crois que cette presse [people] a eu raison de mon couple, elle nous a empêchés de vivre notre belle histoire.

Capucine Anav se défend de n’aimer « que des fils de »

Dans son ouvrage, l’animatrice revient également certaines critiques qui lui ont été faites. Elle dément par exemple le fait d’être uniquement intéressée par des enfants de célébrités. Elle déclare en effet :

Il y a aussi eu la période : ‘Capu, elle ne se tape que des fils de…’ Oui c’est vrai, tous les mecs avec qui je sors ont un père ! Franchement, me juger là-dessus et me ranger dans une catégorie selon mes histoires, je trouve ça petit. On ne choisit pas de qui on tombe amoureux, c’est chimique, ça matche ou ça ne matche pas.

Au vu de ces quelques extraits, les fans de Capucine Anav devraient pouvoir tout savoir de la jeune célébrité de 26 ans en lisant son autobiographie, parue le jeudi 8 mars aux éditions Hugo et Cie. Récemment, l’animatrice s’est également confiée sur son avortement douloureux dans les colonnes de Paris Match, qu’elle évoque aussi dans son livre.

