Cameron Diaz : Enceinte à 45 ans ? Elle ferait tout pour !

Le magazine Us Weekly a révélé que la sublime collègue de Ben Stiller dans Mary à Tout Prix, voudrait devenir maman. Le musicien de 38 ans Benji Madden n’aurait rien contre cette idée, au contraire.

Et ça ne serait pas faute d’avoir essayé à plusieurs reprises, « de la fécondation in vitro à l’acupuncture. »

C’est une bataille longue et difficile avec beaucoup de hauts et de bas. Cameron adorerait plus que tout devenir maman.

Soudé, le couple s’est rapproché dans l’adversité et affronte les difficultés main dans la main.

Cameron Diaz et Benji Madden ne lâchent rien et savent qu’ils obtiendront ce qu’ils souhaitent d’une manière ou d’une autre.

Selon Radar Online, le couple aurait remporté leur combat. Le site a dévoilé des photos datant de 24 décembre dernier sur lesquelles nous voyons Cameron Diaz dissimuler ce qui serait un possible baby-bump.

Exclusive: Cameron Diaz convinced a child will help her failing romance with Benji Madden, sources say! https://t.co/MGpXLt4r0x

— Radar Online (@radar_online) January 3, 2018