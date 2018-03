Cameron Diaz arrête le cinéma !

Cameron Diaz a fait une des entrées les plus fracassantes de l’histoire du cinéma. Qui a oublié sa première apparition sexy et irrésistible dans une robe rouge au tout début du film The Mask ? Personne ! Nous étions en 1994, la comédienne avait 22 ans, et elle a subjugué le monde. Mais toute cette histoire de cinéma, ce serait de l’histoire ancienne.

Cameron Diaz jeune retraitée ?

En effet, son amie, la comédienne Selma Blair, s’est confiée à nos confrères de Vanity Fair. Alors qu’on lui demandait si une suite au film Allumeuse était envisagée, la jolie brune a lâché une bombe :

J’ai déjeuné avec Cameron l’autre jour. Nous nous souvenions du film. J’aurais aimé faire une suite, mais Cameron a pris sa retraite. Elle a dit ‘j’arrête !’.

Une nouvelle incroyable que Selma Blair expliquerait par l’amour que porte Cameron Diaz à son mari depuis 2015, le musicien Benji Madden du groupe Good Charlotte.

Elle n’a plus besoin de faire des films, elle a une superbe vie, je ne sais pas ce qu’il faut faire pour qu’elle revienne.

Cameron Diaz serait donc à la retraite à 45 ans. Ce qui expliquerait qu’elle ne soit pas apparue dans un film depuis Annie en 2014. La jolie blonde, qui n’a pas encore eu le bonheur de devenir maman, songeait l’année dernière à l’adoption avec son mari. C’est peut-être le bon moment. Même si, nous, ses films vont nous manquer.

Rien que pour le plaisir, on se refait sa scène d’entrée dans The Mask. Elle y est tout simplement divine.

