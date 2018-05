Brigitte Macron : Un salaire de 40 000 euros par mois pour la Première dame ?

La rumeur court depuis quelques jours… et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle agite les réseaux sociaux. En cause : le salaire de Brigitte Macron. En effet, une image circule actuellement sur Facebook sur laquelle on peut lire que la Première dame toucherait un salaire de 40 000 euros par mois.

Autant dire que ce “salaire” n’a pas manqué de faire réagir les internautes. Mais s’agit-il d’une vraie info ou d’une intox ? Là est la question.

Nos confrères de Libération se sont penchés sur le sujet. Ainsi, ils rappellent que le 10 novembre 2017, à l’occasion du vote du budget 2018, Christophe Castaner, qui était alors porte-parole du gouvernement, avait déclaré “que le coût des moyens alloués par l’Elysée à Brigitte Macron était de 440 000 euros par an”.

Non, Brigitte Macron ne touche pas de salaire !

Mais attention : cela ne signifie pas toutefois que cet argent est destiné directement à Brigitte Macron. Non, ces 400 000 euros sont reversés aux membres de son équipe, qui se compose de deux conseillers (le premier étant directeur du cabinet de la Première dame, le second chef de cabinet), et de deux personnes chargées du secrétariat.

Ainsi, nos confrères de Libération rappellent que la Première dame n’est pas rémunérée pour sa «fonction de représentation». Elle ne touche donc pas de salaire mais en revanche, elle dispose d’une équipe qui l’épaule au quotidien.

Fin de la polémique ?

écrit par Eliane Costa