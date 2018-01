Brigitte Macron : Sa séparation avec son premier mari a été “violente”

Avant d’épouser notre président de la République, Brigitte Macron s’appelait Madame Auzière. Elle réside alors avec son mari, André-Louis, banquier, dans un quartier chic de la ville d’Amiens. Ils y élèvent leurs trois enfants. De l’avis de proches de l’époque, qui ont pris la parole dans le livre, ils forment un couple peu harmonieux.

Précise notamment une amie.

Malgré tout, l’amour et la confiance règnent au sein du foyer. Mais cette belle vie de famille va vite voler en éclats le jour où la route de l’ancienne prof de français croise celle d’Emmanuel Macron. On est en septembre 1992.

Dès leur rencontre, Brigitte Macron est « subjuguée » par les qualités de son jeune élève, membre du club-théâtre dont fait également partie sa fille, Laurence.

Brigitte et Emmanuel débutent rapidement une relation taboue, qu’ils garderont secrète durant un certain temps. Jusqu’au jour où le mari de l’actuelle Première dame découvre le pot aux roses…

Peut-on lire dans la biographie.

Le divorce ne sera finalement prononcé qu’en janvier 2006, bien des années plus tard.

« On ne l’a plus revu ! Comme s’il s’était volatilisé », s’étonnent deux des voisins de l’époque. « Il a pris cela comme une telle gifle ! », évalue l’une de ses connaissances. « Il faut le comprendre. Je pense qu’il n’a pas non plus été facile de voir par la suite les enfants apprécier Emmanuel. »