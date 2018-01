Quand Brigitte Macron reçoit Angelina Jolie à l’Elysée…

Ainsi, les deux femmes se sont entretenues, en anglais, dans le bureau de Brigitte Macron, pendant un peu plus d’une heure. Actrice engagée, Angelina Jolie a souhaité évoquer des sujets qui lui tiennent à coeur, comme l’éducation et les violences faites aux femmes. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le courant semble être visiblement passé entre les deux femmes.

Une escapade en famille au Louvre

Si c’est seule qu’elle s’est rendue à l’Elysée, Angelina Jolie était à Paris accompagnée de ses six enfants. D’ailleurs, c’est à leurs côtés qu’elle s’est ensuite offert une escapade au Louvre. Là encore, la comédienne affichait un large sourire… même si son emploi du temps est plutôt chargé. En effet, Angelina Jolie est attendue ce mercredi 31 janvier à Bruxelles. Un déplacement dans le cadre de ses fonctions au sein des Nations Unies pour défendre la cause des réfugiés.

