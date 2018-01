Brigitte Macron : La première Dame se rebelle !

Qui dit nouvelle année, dit bonnes résolutions. Brigitte Macron a d’ores et déjà trouvé la sienne pour 2018. En effet, l’émis­sion Les Confi­den­tiels de RTL rapporte que la première Dame souhaite trouver sa place à l’Elysée. Eh oui, plus populaire que jamais, Brigitte Macron ne veut pas être uniquement “l’épouse de“. Non, selon un proche, elle souhaite “incarner un rôle plus significatif à l’Élysée“. Mieux encore, elle “veut exister sans son mari”.

Ainsi, elle souhaite donc, dans un premier temps, ne plus être placée derrière son époux lors de cérémonies officielles. Elle aurait notamment confié en privé :

Une femme aujourd’hui n’a pas à être derrière.

Brigitte Macron attendue en Chine puis au Sénégal

Si la première Dame est actuellement dans une phase “exploratoire”, elle aurait d’ores et déjà “4-5 dossiers prioritaires” sur lesquels elle aimerait se pencher en 2018. Des dossiers en rapport avec l’exclusion, le handicap ou encore la maladie… mais qui ne doivent toutefois pas empiéter avec ceux de son président de mari.

Mais avant de se pencher un peu plus sur la question, Brigitte Macron prépare actuellement son voyage en Chine. La première Dame y est attendue à la fin de la semaine. Elle se rendra ensuite à Dakar dans les semaines à venir, afin de lancer un partenariat mondial pour l’éducation.

Autant dire que l’année 2018 s’annonce chargée pour l’épouse d’Emmanuel Macron, qui compte bien s’affirmer de plus en plus.

