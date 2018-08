Brigitte Macron en vacances dans le sud de la France : Elle se lâche totalement !

Il y a quelques jours, on évoquait les vacances tout en discrétion de Brigitte et Emmanuel Macron au Fort de Brégançon. Il n’y a pas à dire, le couple présidentiel semble passer du bon temps dans le sud de la France. Au programme ? Repos, tranquillité et bien entendu, retrouvailles familiales. Car oui, les enfants de Brigitte Macron vont rejoindre le couple pendant quelques jours ! Si les amoureux se font très discrets durant ces vacances, quelques apparitions publiques sont tout de même au programme.

Brigitte Macron se lâche !

Ce vendredi 17 août, le couple présidentiel s’est rendu dans une ville proche de leur résidence, Bormes-les-Mimosas où l’on commémorait le 74e anniversaire de la libération de la commune, en août 1944. A cette occasion le président s’est offert un petit bain de foule et est allé directement à la rencontre du public ! Brigitte Macron, elle, a été accostée par un inconnu qui l’a invité à une danse endiablée. Une invitation qui a semblé ravir l’ancienne professeure !

écrit par Sonia