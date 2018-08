Brigitte Bardot réagit au départ de Nicolas Hulot : « C’est une initiative qui me réjouit ! »

Ce mardi 28 août, Nicolas Hulot a décidé d’annoncer publiquement sa démission du gouvernement. Invité sur France Inter, ce dernier a surpris tout le monde avec cette nouvelle et notamment le président Emmanuel Macron qui n’était pas au courant de sa décision.

« Il n’était pas du tout à sa place »

Et ce n’est pas Brigitte Bardot qui va contester cette décision. La fervente protectrice des animaux qui était en conflit avec l’ancien ministre n’a pas hésité à réagir à ce propos. Elle se dit rassurée d’apprendre cette nouvelle car Nicolas Hulot n’avait pas les épaules pour diriger le ministère de la transition écologique et solidaire. Ainsi la militante s’est exprimée le même jour sur les ondes de RTL Soir, non sans joie :

Ouf ! c’est bien ! C’est une initiative qui me réjouit. Il n’était pas du tout à sa place, il était inutile. Il faudrait mieux que il soit remplacé par quelqu’un de plus efficace.

Elle prône finalement un remplaçant qui ne soit plus actif et indépendant vis à vis du président.

Il faut quelqu’un qui ne se laisse pas embobiner par l’Elysée, je crois que Macron veut tout faire par lui-même. C’est lui qui dirige, là je suis un peu désespérée. Après 46 ans de combat je n’ai plus le temps d’attendre et je m’aperçois que je n’obtiendrais rien.

Voilà qui est dit !

écrit par Sarah C