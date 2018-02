Brad Pitt et Jennifer Aniston : la rumeur sur leur réconciliation, info ou intox ?

C’est l’un des couples les plus mythiques d’Hollywood. Brad Pitt et Jennifer Aniston en ont fait rêver plus d’un et beaucoup de fans aimeraient les voir à nouveau ensemble.

Après avoir annoncé ce vendredi 16 février sa séparation avec Justin Theroux, des rumeurs concernant une reformation du célèbre couple Brad et Jen ont surgi. Mais est-ce possible ?

L’amitié plus que l’amour

Pour rappel, Jennifer Aniston et Justin Theroux avec qui elle était mariée depuis août 2015 ont annoncé ce vendredi leur divorce. Une décision qui selon la déclaration officielle publiée par AFP est « mutuelle et prise avec amour à la fin de l’année dernière ».

Nous sommes deux meilleurs amis qui avons décidé de nous séparer comme couple mais souhaitons continuer à célébrer notre amitié.

Comme publié par People, si leur couple a battu de l’aile, ce serait à cause de la distance. En effet, Justin Theroux vivait la plupart du temps à New York alors que Jennifer Aniston vit à Los Angeles.

De plus, selon un proche, ils se seraient rendus compte qu’ils étaient « deux personnes trop différentes ». La cerise sur le gâteau, ce dernier n’était pas présent lors du 49e anniversaire de la belle, le 11 février. De quoi mettre un peu plus d’eau dans le gaz au sein du couple.

Un divorce qui sera sans doute moins douloureux que celui avec Brad Pitt. On se souvient tous de ce drame en 2005 lorsque Brad Pitt l’a quitté pour sa partenaire de tournage, Angelina Jolie. Les deux avaient déjà entamé leur idylle avant l’annonce du divorce. Une relation qui a fait scandale puisque des photos où on voit Brangelina sur une plage du Kenya avaient été volée. Depuis ce divorce, l’interprète de Rachel a longuement subit les conséquences de cette trahison douloureuse puisqu’elle a été perpétuellement interrogée sur la relation de son ex-mari et même sur la manière dont elle vivait son célibat.

Une étape difficile dans sa vie qui s’est terminée quand elle a rencontré Justin Theroux en 2008 et qu’elle épouse en 2015. Heureuse et épanouie, elle déclare même lors de l’annonce des fiançailles de Brangelina en 2012 :

Je ne pouvais pas être plus heureuse pour eux.

Le retour de Brad Pitt

Comme personne ne s’y attendait, le 19 septembre 2016, la belle Angelina Jolie demande le divorce à Brad Pitt. Un divorce qui fait scandale suite aux révélations sur le comportement de son mari.

Il n’en a pas fallu plus pour que les rumeurs sur une potentielle réconciliation entre Brad Pitt et Jennifer Aniston voient le jour. Juste à cause d’un divorce ? Pas vraiment !

En décembre 2016, le célèbre acteur a tenté de renouer des liens avec Jennifer Aniston en l’invitant à dîner. Une proposition que cette dernière a refusée. Mais ce dernier ne s’est pas arrêté là puisqu’en février 2017, il lui souhaite son anniversaire par sms et quatre mois plus tard, il lui présente ses excuses sur ce qu’ils s’est passé.

Une source anonyme a confié au magazine Life & Style que :

Habituellement, il ne se livre pas facilement, mais grâce à la thérapie, il a appris à exprimer ses sentiments, continue la source. Il lui a demandé pardon pour tout le mal qu’il lui a fait.

Des excuses apparemment très attendues puisque la comédienne les a accepté.

Brad et Jen, le come-back ?

Ainsi, depuis que Jennifer Aniston a annoncé son divorce, la toile s’est emballée. De nombreux fans n’hésitent pas à jouer les entremetteurs et publient des messages d’encouragement envers les deux sur les réseaux sociaux.

ALL I’M SAYING is that jennifer aniston and brad pitt are now both single at the same time — Alex Bruce-Smith (@alexbrucesmith) February 15, 2018

Brad Pitt and Jennifer Aniston are getting back together. I called it first. #JenniferAniston pic.twitter.com/2BPeomEwbi — marissa (@mersshhh) February 15, 2018

Jennifer Aniston and Brad Pitt both single? 2018 please do something 😏 pic.twitter.com/jn8sakr32Y — Alex Gonzaga (@Mscathygonzaga) February 16, 2018

Bien évidemment, la rumeur est fausse, il n’y a aucun signe de réconciliation entre les deux ou alors juste sur le plan amical. Il s’agit juste de fans très enjoués à l’idée de les revoir ensemble puisque comme ils le disent si bien « ils sont célibataires au même moment ».

