Blaise Matuidi : L’incroyable déclaration d’amour de sa femme Isabelle Matuidi

Au début du mois de juillet, Blaise Matuidi, l’une des vedettes de l’équipe de France célébrait sa première année de mariage avec sa femme Isabelle. Cela faisait des années que les deux tourtereaux vivaient ensemble. Ces deux-là avaient même déjà eu trois enfants mais il aura fallu attendre 2017 pour qu’ils célèbrent leur amour avec leurs proches ! Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la jeune femme est constamment présente pour son mari. Durant toute la durée de la Coupe du Monde, celle-ci faisait ainsi figure de supporter numéro 1 avec leurs trois enfants. Un amour sans limite qui fait rêver !

La belle déclaration d’amour d’Isabelle Matuidi

Folle amoureuse de Blaise Matuidi, la belle Isabelle vient de lui faire une incroyable déclaration sur son compte Instagram: “My love, my friend, my partner, my all…& my world champion“. La jeune femme est assurément fière de son homme qui est devenu il y a quelques semaines, champion du monde !

écrit par Sonia