Blac Chyna : Sa sextape fuite sur le net

Aujourd’hui, Blac Chyna voit une nouvelle fois son intimité faire le buzz sur la toile. En effet, une sextape de la jeune femme a été diffusée sur Twitter, lundi 19 février. On y découvre la jeune mère de famille y pratiquer une fellation à un homme dont le visage n’a pas été dévoilé.

Mais qui est l’homme en question ? Mystère… Seule certitude, les internautes n’ont pas reconnu la voix de Rob Kardashian sur ladite vidéo.

Alors que la vidéo de ses jeux sexuels fait actuellement le buzz sur le net, Blac Chyna a décidé de porter l’affaire devant les tribunaux. Son avocate a rappelé sur Twitter que le « Revenge porn » était un crime.

Revenge porn — posting explicit images without the consent of everyone in those images — is a crime, a civil wrong, and a form of domestic abuse.

It’s also a way to try to slut shame women for being sexual.

Girls have killed themselves over revenge porn.

It’s not a joke.

— Lisa Bloom (@LisaBloom) February 19, 2018