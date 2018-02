Bernard Tapie appelle CNews en direct pour donner de ses nouvelles

Merci à tous pour votre soutien qui nous réchauffe le cœur dans ces moments difficiles.. Nous sommes désolés pour le peu de nouvelles .. il me charge de vous transmettre toute sa reconnaissance, ainsi que la discussion que nous avons eu ensemble. -Alors papa ? Tu reprends la chimio ? -Malheureusement oui.. comme prévu. Mais mon prof Sarfati hésite à la faire démarrer parce que suite à l’opération… je suis encore à la ramasse!!! -T’es d’accord qu’on ne lâche rien ? -Moi , jamais ! 😉💪🏻 #fuckcancer #onlacherien #strongertogether #merci #hero #family #support

A post shared by Sophie_Tapie (@sophietapie) on Feb 13, 2018 at 8:05am PST