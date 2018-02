L’ancien secrétaire général de l’Elysée y fait des révélations surprenantes sur le couple, évoquant ainsi leur « amour passion­nel« . En effet, ne vous fiez pas aux apparences. Si de prime abord l’ancien président et son épouse semblent être distants, cela est loin d’être le cas.

Ainsi, O­li­vier Salat-Baroux n’hésite pas à partager une petite anecdote sur sa belle-mère. L’époux de Claude Chirac se souvient :

La première fois que je l’ai vue en tête à tête, quand je suis devenu secrétaire général de l’Elysée, je n’étais pas encore assis qu’elle me dit : ‘Ne vous y trompez pas, je n’ai pas épousé mon mari par amour mais par ambition.

Une confidence qui est selon lui « vraie et fausse à la fois ». Et d’expliquer :

Elle vient d’un milieu bourgeois étouffant. Dès le premier regard, elle a vu que Jacques Chirac pourrait lui permettre de sortir de la vie étriquée qu’on lui destinait et de réaliser ses ambitions. Elle est tout sauf conservatrice, c’est une révoltée.

D’ailleurs, l’ancienne Première dame a eu un rôle important auprès de son époux. O­li­vier Salat-Baroux poursuit :

Le soir, lors de leurs dîners dans la biblio­thèque, il lui racon­tait tout. Elle était dans un dialogue poli­tique perma­nent avec lui. En réalité, il était beau­coup plus dépen­dant d’elle qu’elle de lui. Il faut déco­der leur rela­tion. Il la renvoie systé­ma­tique­ment dans ses buts sur le thème “vous n’y connais­sez rien, vous ne savez pas de quoi vous parlez”. Mais c’est un jeu. En vérité, il l’écoute beau­coup. Et les appa­rences sont trom­peuses. Sur des sujets socié­taux, elle est plus ouverte que lui.