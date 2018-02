Ayem Nour sort enfin du silence après l’arrêt du Mad Mag

En effet, ce sont ses photos publiées sur Instagram qui font couler beaucoup d’encre. Sur l’une d’entre elles, la jeune maman affiche un corps beaucoup trop mince pour être vrai : aussitôt les internautes l’ont accusée d’avoir abusé de Photoshop !

Ayem Nour pense à son « avenir qui ne se fera pas sans » ses fans

Mais l’animatrice emblématique du Mad Mag n’a pas commenté l’arrêt du programme sur NRJ12, en janvier dernier. Et pour cause : comme elle le confie ce mardi 20 février dans une publication Instagram, elle a préféré se concentrer sur le bien-être de son fils et sur sa propre perte de poids. Seulement, le manque se fait aujourd’hui ressentir.

Chers vous

Un petit message pour vous dire que vous me manquez. Bien que j’ai ressenti un réel besoin de consacrer cette période de ma vie à mon fils ainsi qu’à moi-même afin de prendre soin de nous, ne pas vous retrouver chaque jour me manque. Vous m’avez tant apporté et soutenu… Alors je pense à vous, à nous et à mon avenir qui ne se fera pas sans vous. Je vous prépare de belles choses. Vous allez déjà en découvrir sur ce compte, une belle façon de vous remercier chaque jour, de vous avoir un peu près de moi.

Écrit l’ex-candidate de Secret Story.

Les fans d’Ayem Nour attendent donc la suite des événements avec impatience !

