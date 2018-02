Ayem Nour : La photo de la discorde à cause d’un tout petit détail !

Ayem Nour a beau ne plus être à l’antenne, elle continue de faire parler d’elle. L’ancienne animatrice du Mad Mag a en effet repris ses réseaux sociaux en main et compte bien partager sa petite vie avec ses fans. Malheureusement, tous les internautes n’apprécient pas la jeune maman et le font savoir.

Ayem Nour fume et se fait vivement critiquer

Tandis que certains critiquaient son corps beaucoup trop mince pour être vrai il y a tout juste quelques semaines, voilà que d’autres n’approuvent pas le fait qu’Ayem pose avec une cigarette à la main.

En effet, ce vendredi 23 février, l’ex-candidate de Secret Story a publié une photo sur Instagram sur laquelle elle s’affiche en train de fumer, la Tour Eiffel en arrière plan.

Quoi tu fumes ? Beurk

La cigarette gâche tout

La cigarette ce n’est pas un bon exemple pour les jeunes qui te suivent !!!!!

Trop belle, mais la cigarette…

Critiquent certains tandis que d’autres prennent sa défense :

Ça choque les gens que tu fumes… Franchement c’est grave, y’a tellement pire, on est en 2018. C’est une clope quoi…

Superbe photo ! Pour la cigarette ce sont ses poumons et son argent avec lesquels elle fume et celles qui ne sont pas contentes, allez vous faire voir.

Ayem vous êtes très belle et magnifique

Une autre photo sur laquelle elle pose en petite culotte, affichant sa silhouette amincie, a quant à elle fait un carton !

