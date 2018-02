Attention ! Voici Elisha Herbert, la bombe surnommée « la nouvelle Emily Ratajkowski » !

À seulement 18 ans, celle qui travaille pour l’agence Elite Models est d’ailleurs déjà suivie par près de 700 000 personnes sur Instagram. Et en effet, la jeune femme sait comment s’y prendre pour attirer tous les regards !

Elisha Herbert inspirée par Emily Ratajkowski ?

Avec son regard langoureux, son fessier rebondi et son ventre ultra plat, la belle Elisha Herbert n’a donc pas fini de faire tourner les têtes.

Et non, vous ne voyez pas double ! Cerise sur le gâteau, la it-girl a une sœur jumelle tout aussi sexy qu’elle. Deux copies conformes pour deux fois plus de plaisir pour les yeux !

Vous voilà donc servi : deux bombes pour le prix d’une ! Emily Ratajkowski peut finalement aller se rhabiller. On parie même qu’après ça, la jeune femme va encore gagner quelques followers…

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Potins.net