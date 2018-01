Atteinte d’endométriose, Enora Malagré décide de se faire retirer l’utérus

En février dernier, Enora Malagré confiait sur le plateau de Touche pas à mon poste, souffrir d’endométriose. En couple à l’époque, la chroniqueuse n’avait pas échappé aux questions sur son envie de fonder une famille.

Ainsi, elle confiait en toute honnêteté :

J’ai une mala­die qui s’ap­pelle l’en­do­mé­triose. Et j’ai d’autres soucis. Et c’est compliqué d’avoir des enfants pour moi.

Quelques jours plus tard, c’est au micro d’Europe 1 qu’elle se confiait plus longuement sur sa maladie. En effet, elle expliquait à l’époque que les symptômes sont apparus après plusieurs fausses couches :

Là on a vu les premiers kystes et on a diagnos­tiqué la mala­die. J’avais des douleurs à tomber par terre et qui frôlent l’éva­nouis­se­ment.