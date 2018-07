Ariane Brodier : Le visage de son enfant enfin dévoilé !

C’est de l’amour d’Ariane Brodier et de Fulgence Ouedraogo qu’est né leur fils le 21 janvier 2018. La comédienne de 39 ans avait annoncé l’heureuse nouvelle sur son compte Instagram. Très protectrice envers son bébé, Ariane Brodier n’a jamais dévoilé le prénom de celui-ci. Les internautes ont dû attendre 6 mois avant de pouvoir admirer le visage du magnifique chérubin.

Suivie par 311 000 abonnés sur Instagram, Ariane Brodier a fait plaisir à ces derniers en leur faisant découvrir la bouille de son bébé.

Voulant célébrer la victoire des Bleus en Coupe du Monde 2018, Ariane Brodier a alors partagé une photo de son compagnon tenant son enfant dans les bras. C’est la première photo sur laquelle nous pouvons distinguer le visage du sublime bébé des tourtereaux.

Mais Ariane Brodier ne s’est pas arrêtée là. Le 21 juillet, alors que son petit ami fêtait ses 32 ans et son enfant ses 6 mois, elle a partagé une nouvelle photo des hommes de sa vie. L’humoriste a pris un cliché d’un gâteau. Sur celui-ci nous pouvons voir son compagnon embrassant tendrement le front du nouveau-né.

Ariane Brodier a écrit en légende :

Aujourd’hui je fête les amours de ma vie… le père le plus formidable de la planète et le bébé le plus adorable du monde… et oui ceci est un gâteau !! Le 21 est depuis vous mon jour porte bonheur… Happy 32 ans, happy 6 mois mes hommes @fufuouedraogo #bebetigre.