Aretha Franklin : ses fans défilent pour la voir une dernière fois

Le 16 août dernier, Aretha Franklin s’est éteinte à 76 ans. Très malade, la chanteuse a succombé à un cancer du pancréas laissant ses proches et ses fans en pleurs. Devenue une véritable icône, elle est l’une des artistes américaines les plus respectées aux Etats-Unis. Aretha Franklin était bien plus qu’une chanteuse, elle était une véritable figure de la lutte des droits civiques des Noirs américains.

Un défilé de fans

La mort de la Reine de la Soul a véritablement bouleversé le monde entier et en particulier ses fans. Ainsi, la famille de la chanteuse a décidé d’exposer son corps dans le musée Charles H. Wright de Détroit pendant deux jours. Cela permet ainsi aux fans de la Diva de venir la saluer une dernière fois.

Mardi 28 août, le cercueil en or de la chanteuse est arrivé, porté par des hommes habillés de manière élégante. Déposé au milieu d’énormes bouquets de roses, des milliers de fans ont défilé toute la journée pour voir Aretha Franklin, habillée élégamment d’une robe rouge et de talons de la même couleur.

Bouleversés, certains fans ont témoigné.

Je me suis effondrée quand je l’ai vue. Elle était magnifique. C’était simplement une expérience incroyable. J’étais heureuse d’être là.

Après deux jours d’exposition à Détroit, la chanteuse sera finalement enterrée le 31 août au Greater Grace Temple. Mais avant cela, un concert gratuit se déroulera jeudi soir où des artistes comme son ami Stevie Wonder ou Jennifer Hudson performeront.

écrit par Doriane