Après sa descente aux enfers, Marion Bartoli a retrouvé ses formes et son sourire

Pour remettre le pied à l’étrier, elle a participé ce lundi 5 mars à un mini-tournoi d’exhi­bi­tion à New York. L’occasion pour elle de tester la force de ses coups droits face à une adversaire de taille : Serena Williams.

Même si la Française a perdu, elle a pris plaisir à poser avec les deux sœurs Williams, reines du tennis !

Marion Bartoli renaît de ses cendres

Visiblement, Marion Bartoli a bel et bien tourné la page de son histoire d’amour toxique avec son ex. Celui qu’elle décrivait il y a quelques semaines comme un « connard absolu » serait à l’origine de sa perte de poids spectaculaire. En janvier dernier, sur France Inter, elle racontait son calvaire :

Il s’est passé deux choses conjuguées: d’abord un ex-petit ami assez méchant au quotidien, qui me disait que j’étais grosse, en surpoids, et chaque fois qu’on croisait une fille dans la rue qui était beaucoup plus mince, me disait ‘Regarde comme elle est belle, mince et grande’. Une fois, deux fois, dix, quinze fois : je me suis dit ‘pour que ça s’arrête il faut que je mincisse’. Comme je ne fais jamais les choses à moitié, je me suis effectivement fixé cet objectif.

Elle a ensuite contracté un virus à la suite d’un voyage à l’étranger qui n’a rien arrangé à sa maigreur.

Pour que les brimades s’arrêtent au quotidien, je voulais le faire le plus vite possible : j’ai commencé mon régime à 72-75kg, je suis descendu à 52kg, un poids extrêmement faible pour moi, très difficile à tenir. Je l’ai quitté en octobre 2015, avec ce poids-là, et j’ai fait ce voyage en Inde en février 2016. Rentrée en Europe, j’ai eu 15 jours de fièvre à 40°, reperdu pas mal de poids, et ensuite je n’arrivais plus du tout à m’alimenter. Je suis descendue à 41kg.

Un retour, oui, mais pas tout de suite !

Heureusement guérie, Marion Bartoli a bel et bien retrouvé la forme. Mais pas assez pour reprendre le chemin des tournois officiels. Dans les colonnes de L’Équipe, elle explique que son « retour ne va pas avoir lieu tout de suite ». Et pour cause, elle est restée perfectionniste :

Ce qui est certain, c’est que je ne reviendrai pas sur le terrain, tant que je ne m’estimerai pas à 100%. J’ai arrêté cinq ans la compétition. Ce n’est pas pour revenir en me disant qu’aujourd’hui, je ne suis qu’à 40% ou 50%. Je ne reviendrai que quand je serai à 100%.

Avec un peu d’entraînement, la Française de 33 ans devrait parvenir à signer son grand retour dans le monde du tennis !

