Les internautes se déchaînent et passent d’une victime à l’autre.

Depuis la disparition de Johnny Hallyday ils ont été nombreux à dénoncer le comportement de Laeticia Hallyday. Pire encore, ses filles Jade et Joy ont également fait l’objet d’attaques et même de propos racistes.

Près de trois mois après la mort du taulier, c’est au tour d’André Boudou de subir de violentes attaques.

Vague d’insultes

Sur sa page Facebook, les commentaires injurieux se multiplient. Entre insultes et menaces, les fans de Johnny ne semble pas vouloir l’épargner. Parmi le flot d’insultes on peut notamment lire « Rends les sous de Johnny » ou encore « Des bikers ont dit qu’ils t’attendent au virage si tu redonnes pas l’argent que vous volez à la famille de Johnny, toi et ta famille vous êtes des voleurs ».

Bien que lui et sa fille ne se parlaient plus depuis près de deux ans avant le décès du rockeur, l’opinion générale tend à les mettre dans le même sac.

Tu es aussi voleur que ta fille ! Pauvre Johnny, il a rien vu venir de la famille de rapaces que vous êtes. Honte à vous.

La guerre n’épargne visiblement personne.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Potins.net