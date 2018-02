Album posthume de Johnny Hallyday : La réponse lapidaire de Laeticia à David et Laura dévoilée

Le bras de fer continue entre les deux aînés de Johnny Hallyday et sa veuve, Laeticia Hallyday.

En plus de contester le testament de leur père, il souhaite un droit de regard sur l’album posthume de celui-ci. Un album que le chanteur avait fait écouter à sa fille Laura le 4 octobre dernier. Ainsi, le frère et la soeur veulent s’assurer que cet opus correspond bel et bien à ce que leur père aurait souhaité.

Pour ce faire, ils ont envoyé, le 7 février dernier, un courrier à Laeticia Hallyday. La réponse de la veuve du rockeur n’a pas tardé. Malheureusement pour les deux aînés de Johnny Hallyday, elle n’a pas été celle qu’ils attendaient. En effet, nos confrères du Point dévoilent ledit courrier dans leur dernier numéro, en vente depuis ce jeudi 22 février. Et comme ils le soulignent si bien, « le ton est sec et le vouvoiement de rigueur« .

Ainsi, Laeticia Hallyday écrit :

Laura, David, c’est avec beaucoup de surprise que j’accuse réception de votre lettre (…) Cette requête, assortie d’un délai de 48 heures pour s’exécuter, prend le ton d’une mise en demeure. Je n’entends pas accéder à cette injonction qui n’est pas fondée.

Et d’ajouter :

L’intégralité des droits d’auteur et d’artiste-interprète de mon époux m’ont été dévolue au terme de ses dernières volontés (…) Il m’appartient donc seule de faire respecter le droit moral de mon époux.

On est bien loin des petits mots affectueux qu’adressaient la veuve du chanteur aux deux aînés par SMS. L’affaire se réglera donc au tribunal, le 15 mars prochain, date à laquelle se tiendra l’audience.

